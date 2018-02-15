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МИД назвал дезинформацией сообщения о гибели военных РФ в Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что данные о гибели военных РФ под ударом проамериканской коалиции в Сирии являются заведомо ложными.

«Это классическая дезинформация», — отметила Захарова.

По словам дипломата, в настоящее время есть информация о пяти погибших, «предположительно граждан России»,которые не являются военнослужащими.

«Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности и в первую очередь, их гражданства <...> Я хочу еще раз подчеркнуть, что речь не идет о российских военнослужащих», — заявила официальный представитель МИДf на брифинге.

Захарова добавила, что еще до появления в западных СМИ информации о гибели якобы военных РФ первыми эту «дезинформацию» запустили «антиправительственные сирийские боевики», которые подкрепили ее «фотографией поверхности Марса».

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