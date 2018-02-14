Пескова удивил вопрос о трауре по погибшим в Сирии россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у властей нет информации о погибших в Сирии россиянах, поэтому речи о трауре не идет.

Журналисты поинтересовались, будет ли в стране объявлен траур в связи с «гибелью большого количества граждан России».

Песков поинтересовался, о какой цифре идет речь, однако представитель СМИ не смог ответить на этот вопрос. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что властям неизвестно количество погибших в Сирии россиян, поэтому вопрос о трауре непонятен.

При этом он добавил, что в Кремле не исключают, что в Сирии находятся граждане России, но они не имеют никакого отношения к Вооруженным силам страны.

Ранее в СМИ появилась информация, что при авиаударе в сирийском Дейр-эз-Зоре погибли до 600 бойцов сирийских проправительственных формирований, среди которых якобы были граждане России.