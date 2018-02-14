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В Госдуме усомнились в достоверности данных о гибели россиян в Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Подтверждение информации о большом количестве погибших в сирийской провинции Дейр-эз-Зор пока нет, есть очень много признаков «сгущения красок». С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

«Судя по анализу структур разведывательного сообщества, очень много признаков, что это специально кто-то сгущает краски», — приводит РИА «Новости» слова депутата.

Шаманов отметил, что в настоящий момент идет «детальная проверка» поступающей информации, однако заслуживающих внимание данных пока нет.

Ранее стало известно, что 7 февраля была отбита атака на штаб «Сирийских демократических сил», располагающийся в провинции Дейр-эз-Зор.

Вскоре СМИ появилась информация, что при ударе были убиты до 600 бойцов сирийских проправительственных формирований, среди которых якобы были граждане России.

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