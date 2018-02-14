Тиллерсон: власти США не хотят возобновления гражданской войны в Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что главной целью США в Сирии является полное уничтожение запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» (ИГ), но Вашингтон также не хочет допустить столкновений между другими силами на территории страны.

Об этом госсекретарь рассказал в интервью телеканалу «Аль-Хурра», стенограмму которого распространила пресс-служба американского Госдепартамента во вторник, 13 февраля.

По его словам, власти США находятся в Сирии с единственной целью — полностью уничтожить ИГ. Однако в ходе данной деятельности руководство страны хочет воспользоваться возможностью не допустить в Сирии новой гражданской войны.

Тиллерсон также отметил, что присутствие американской стороны должно способствовать женевскому переговорному процессу, который проходит под эгидой ООН, и стать стабилизирующим фактором.

По мнению госсекретаря, проведение женевских переговоров поможет сирийскому народу провести честные и свободные выборы и написать новую конституцию.