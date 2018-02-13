Боевиков заподозрили в подготовке провокации с химоружием в Сирии

Запрещенную в России террористическую группировку «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат-ан-Нусра») заподозрили в подготовке провокации с использованием химического оружия в сирийской провинции Идлиб.

Как сообщает Центр примирения со ссылкой на местных жителей, боевики группировки завезли в одну из деревень 20 баллонов с хлором, а представители местного отделения «Белых касок» проводили репетиции «оказания первой помощи» в индивидуальных средствах защиты якобы «пострадавшим от отравления местным жителям».

Центр примирения предполагает, что террористы совместно с «Белыми касками» готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химоружия.

«Информация, полученная от жителя провинции Идлиб, вызывает серьезную озабоченность российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии», — говорится в сообщении.

Ранее в январе 2018 года западные СМИ со ссылкой на организацию «Белые каски», членами которой являются представители сирийской оппозиции, сообщили о якобы имевшей место химической атаке в пригороде Дамаска. По их версии, в результате отравления хлоридом аммония пострадали около 20 мирных жителей. При этом, по данным телеканала «Аль-Маядин», погибло двое детей, пострадали 30 человек. Факт химатаки не подтвержден, однако «Белые каски» уже возложили ответственность за нее на правительство Сирии, где категорически отрицают применение химического оружия.

В январе Россия на заседании Совбеза (СБ) ООН предложила создать новую структуру для расследования химических атак в Сирии.

Как писал iz.ru, ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в невыполнении обязательств по ликвидации химического оружия в Сирии. Более того, американские власти полагают, что правительство Сирии может разрабатывать новое химическое оружие.