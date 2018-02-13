Минобороны опровергло атаку дронов на базу Хмеймим в ночь на 1 января

Сообщения СМИ об атаке беспилотников на авиабазу Хмеймим в ночь на 1 января не соответствуют действительности. Об этом заявили в Министерстве обороны.

«В сегодняшнем материале РБК «Атака с минометами на базу Хмеймим оказалась нападением дронов» не соответствует действительности всё: от даты и времени обстрела до способа атаки и ее фактических последствий», — приводит «РИА Новости» слова из сообщения.

Как отмечает агентство, ранее РБК со ссылкой на собственный источник в Минобороны опубликовало сообщение, согласно которому атака на авиабазу в ночь на 1 января 2018 года была произведена с помощью дронов.

При этом, как сообщал портал iz.ru, Минобороны ранее заявляло о минометном обстреле базы в ночь на 1 января.