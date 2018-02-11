Лавров рассказал о задачах российских военных в Хмеймиме

Глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал в телеэфире «России-1», что военные РФ, оставшиеся на базе Хмеймим, будут помогать Дамаску в подавлении атак террористов.

В регионе всё еще действуют разрозненные группировки боевиков, отметил министр.

«Так и было сказано, что если ИГИЛ (группировка запрещена в РФ. — Ред.)... вновь будет поднимать голову на территории Сирии, то оставшаяся часть нашего контингента на базе в Хмеймиме, конечно, будет содействовать сирийской армии в подавлении этих рецидивов», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова дипломата.

Ранее Лавров рассказал об общении с главой украинского МИДа Павлом Климкиным на русском языке.