Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не доводил до слез экс-помощника госсекретаря США Викторию Нуланд.

«Такого не было. Это всё враки. Мы уважаем женщин точно так же, как и мужчин. Это лучшая часть человечества», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 1», передает «РИА Новости».

Лавров сообщил, что во время переговоров одинаково уважает дипломатов-мужчин и дипломатов-женщин. Также он отметил, что не может «делать женщинам скидку, потому что это будет неполиткорректно».

Нуланд занимала должность помощника госсекретаря США с сентября 2013 по январь 2017 года.

Также в интервью Лавров рассказал, что общается со своим украинским коллегой Павлом Климкиным по телефону и во время встреч на русском языке.