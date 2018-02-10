Лавров рассказал об отношении к России в мире

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что большинство государств мира рассматривают Россию в качестве естественного гаранта глобальной стабильности.

Об этом глава внешнеполитического ведомства рассказал в субботу, 10 февраля.

«Подавляющее большинство государств мира рассматривают Россию в качестве естественного гаранта глобальной стабильности, защитницы ключевых принципов межгосударственного общения, таких как верховенство международного права, центральная роль ООН, суверенное равенство государств, уважение самобытности народов, их права самим определять пути развития», — цитирует его «РИА Новости».

Кроме того, сегодня он поздравил коллег с днем дипломатического работника.

7 февраля Лавров заявил, что Россия постоянно приглашает Запад к диалогу на условиях равноправия и взаимного уважения. При этом он добавил, что шантаж и давление не заставят Москву отказаться от выбранного курса.