МИД РФ пригласил Запад к диалогу без шантажа

Россия постоянно приглашает Запад к диалогу на условиях равноправия и уважения, заявил министр Сергей Лавров в ходе выступления на мастер-классе для участников конкурса «Лидеры России».

При этом он подчеркнул, что давить на Россию бесполезно.

«Никакие угрозы, никакой шантаж, санкции, давление не заставят нас отказаться от того, что мы считаем правильным и справедливым», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее портал iz.ru сообщал, что ЕС принял решение не ужесточать санкции против России, несмотря на разногласия во взглядах на воссоединение Крыма с Россией и ситуацию на юго-востоке Украины.