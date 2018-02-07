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Лавров рассказал об аллергии Запада на успехи России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Успехи России вызывают у западных коллег аллергию. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках мастер-класса на конкурсе «Лидеры России» в Сочи. 

«В контексте смены эпох, эпохи доминирования исторического Запада, как мы его называем, с переходом в эпоху многополярную у многих наших заокеанских и европейских коллег вызывают аллергию успехи, которых наша страна добилась и на внутреннем фронте, и на внешних фронтах», — сказал глава ведомства. 

В конце января Лавров заявил о присутствии беспрецедентного уровня русофобии по сравнению с периодом холодной войны. По словам министра, несмотря на идеологические разногласия между СССР и США, в ту эпоху соблюдались некоторые правила и взаимное приличие. Однако на сегодняшний день эти качества в дипломатических отношениях между РФ и США отсутствуют, убежден российский дипломат.

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