Лавров рассказал о беспрецедентной заряженности на русофобию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о присутствии беспрецедентного уровня русофобии по сравнению с периодом холодной войны. Об этом дипломат рассказал в интервью газете «Коммерсант».

«Эта заряженность на русофобию действительно беспрецедентна. Такого не было во времена холодной войны. Там были какие-то правила, взаимные приличия. Сейчас все приличия отброшены в сторону», — констатировал министр.

По словам Лаврова, несмотря на идеологические разногласия между СССР и США, в ту эпоху соблюдались некоторые правила и взаимное приличие. Однако на сегодняшний день эти качества в дипломатических отношениях между РФ и США отсутствуют, убежден российский дипломат.

«С одной стороны, тогда была такая негативная стабильность двух жестких блоков, двух мировых систем — социалистической и империалистической. Сейчас нет никаких идеологических разногласий. У всех рыночная экономика, демократия, кто бы как к ней ни относился. Но есть выборы, свободы, права, закрепленные в конституции», — заявил глава МИД РФ.

Помимо прочего, российский министр отметил бессмысленность американских санкций в отношении России. По словам Лаврова, внешняя политика России в первую очередь учитывает национальные интересы страны, поэтому не подлежит изменению под давлением извне.