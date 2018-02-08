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Лавров назвал провальными попытки США изолировать РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Попытки США изолировать Россию и сделать из нее ведомое государство обречены на провал, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на торжественном вечере, посвященном Дню дипломатического работника.

Политик констатировал, что инициированная Вашингтоном антироссийская кампания приняла беспрецедентный размах.

«Ее цель — опять попытаться превратить Россию в ведомое государство. Такие попытки обречены на провал. Изолировать Россию, заставить поступиться принципами, решать за наш счет свои проблемы не получится», — приводит его слова ТАСС.

Ранее российский МИД узнал, что западные СМИ готовят вброс псевдорасследований на тему «русского следа» в хакерских атаках на информационные ресурсы, связанные с Олимпиадой-2018. К провокации привлечены американские издания вроде Washington Post и Buzzfeed, а также компании, связанные с разведкой США. 

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