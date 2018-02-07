Лавров предупредил о последствиях изменения «иранской» сделки

Любые попытки внести изменения в сделку по иранскому атому сведут на нет компромиссы, которые были достигнуты при ее заключении. С таким заявлением глава МИД России Сергей Лавров выступил на конкурсе «Лидеры России».

«Европа совсем не в восторге от требований США эту программу поменять очень существенным образом, которые будут перечеркивать все компромиссы, достигнутые в ходе согласования этого подхода, либо США выйдут из этой договоренности», — приводит «Интерфакс» слова главы российской дипломатии. По его мнению, это может повлечь за собой непредсказуемые последствия.

Кроме того, министр иностранных дел отметил, что представители европейских стран согласны далеко не со всеми действиями США в отношении России и настаивают на том, чтобы Вашингтон согласовывал свою санкционную политику, если она может нанести экономический ущерб. «Это факт, это звучит уже в публичной сфере», — подчеркнул Сергей Лавров.

14 июля 2015 года Иран и шесть международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Этот документ урегулировал многолетнюю проблему иранского атома. После заключения сделки с Ирана были сняты экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Ранее портал iz.ru писал, что Госдепартамент США пригрозил выйти из ядерной сделки с Ираном, если европейские участники договора не займутся «исправлениями его недостатков».