Прямой эфир

Лавров предупредил о последствиях изменения «иранской» сделки

0
Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Любые попытки внести изменения в сделку по иранскому атому сведут на нет компромиссы, которые были достигнуты при ее заключении. С таким заявлением глава МИД России Сергей Лавров выступил на конкурсе «Лидеры России».

«Европа совсем не в восторге от требований США эту программу поменять очень существенным образом, которые будут перечеркивать все компромиссы, достигнутые в ходе согласования этого подхода, либо США выйдут из этой договоренности», — приводит «Интерфакс» слова главы российской дипломатии. По его мнению, это может повлечь за собой непредсказуемые последствия.

Ядерное домино
Выход США из соглашения по мирному атому с Тегераном может вызвать цепную реакцию

Кроме того, министр иностранных дел отметил, что представители европейских стран согласны далеко не со всеми действиями США в отношении России и настаивают на том, чтобы Вашингтон согласовывал свою санкционную политику, если она может нанести экономический ущерб. «Это факт, это звучит уже в публичной сфере», — подчеркнул Сергей Лавров.

14 июля 2015 года Иран и шесть международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Этот документ урегулировал многолетнюю проблему иранского атома. После заключения сделки с Ирана были сняты экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Ранее портал iz.ru писал, что Госдепартамент США пригрозил выйти из ядерной сделки с Ираном, если европейские участники договора не займутся «исправлениями его недостатков».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Госдеп призвал «евротройку» разработать поправки к соглашению с Ираном
МИД Ирана: ядерная доктрина США приближает человечество к уничтожению

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017