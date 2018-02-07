Прямой эфир

Лавров назвал способ добиться успеха в дипломатии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для достижения успеха в дипломатии необходимо постоянно учиться и идти в ногу со временем, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на мастер-классе для участников конкурса «Лидеры России».

«Совет, наверное, не будет исчерпывающим, важно только следовать ему с полной отдачей — это постоянно учиться, самосовершенствоваться, не останавливаться на достигнутом, идти в ногу со временем», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам министра, дипломат также должен обладать широкой эрудицией и глубокими знаниями в самых разных областях, поскольку современная международная жизнь становится всё более многомерной.

Лавров отметил, что российская дипломатия входит в число ведущих на международной арене благодаря многовековым традициям предшественников и опыту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД РФ пригласил Запад к диалогу без шантажа
В российском МИДе вспоминают защитников Сталинграда

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017