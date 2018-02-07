Лавров назвал способ добиться успеха в дипломатии

Для достижения успеха в дипломатии необходимо постоянно учиться и идти в ногу со временем, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на мастер-классе для участников конкурса «Лидеры России».

«Совет, наверное, не будет исчерпывающим, важно только следовать ему с полной отдачей — это постоянно учиться, самосовершенствоваться, не останавливаться на достигнутом, идти в ногу со временем», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам министра, дипломат также должен обладать широкой эрудицией и глубокими знаниями в самых разных областях, поскольку современная международная жизнь становится всё более многомерной.

Лавров отметил, что российская дипломатия входит в число ведущих на международной арене благодаря многовековым традициям предшественников и опыту.