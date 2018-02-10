Лавров поздравил коллег с Днем дипломатического работника

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поздравил коллег и ветеранов МИДа с Днем дипломатического работника.

«Внешнеполитическая служба России, уходящая корнями в глубину столетий, сильна своими традициями. Во все времена здесь трудились талантливые люди, настоящие патриоты и профессионалы. Многие из них оставили заметный след в летописи российской государственности», — сказано в поздравлении, опубликованном на сайте дипведомства.

Министр отметил, что «ситуация в мире не становится спокойнее», однако большинство стран мира «рассматривают Россию в качестве естественного гаранта глобальной стабильности, защитницы ключевых принципов межгосударственного общения».

Лавров выразил уверенность, что сотрудники министерства продолжат «трудиться инициативно, творчески и эффективно», а также пожелал коллегам и их семьям здоровья, благополучия, дальнейших успехов в службе.

День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля. Ранее в российском МИДе почтили память дипломатов. К памятным доскам, на которых высечено 49 фамилий, возложили цветы. Портал iz.ru публиковал видео с церемонии.