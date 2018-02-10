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Глава МИД Бельгии встретится с Лавровым

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Переговоры глав МИД России Сергея Лаврова и Бельгии Дидье Рейндерса состоятся в Москве во вторник, 13 февраля. Визит главы министерства иностранных дел Бельгии в Россию продлится с 12 по 14 февраля.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление посла Бельгии в РФ. «На вторник, 13 февраля, запланирована встреча с Лавровым», — сообщил дипломат, передает RT.

Глава МИД Бельгии планирует принять участие в заседании смешанной экономической комиссии Бельгия — Россия — Люксембург.

Портал iz.ru сообщил, что премьер Бельгии заявил об отказе ЕС от усиления санкций против России.

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