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Лавров рассказал о попытках США «отодвинуть» российских спортсменов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Попытки США «отодвинуть» российских спортсменов являются недобросовестной конкуренцией и свидетельствуют о том, что американские атлеты не могут победить их в честной борьбе. Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1».

Глава МИДа отметил, что для него была предсказуема реакция Всемирного антидопингового агентства (WADA), а также Американского антидопингового агентства на решение Международного спортивного арбитражного суда (CAS) оправдать российских спортсменов. Руководители антидопинговых агентств назвали его возмутительным

«Считаю, что это часть недобросовестной конкуренции, потому что в честной спортивной борьбе американцы уже не могут нас, видимо, побеждать», — подчеркнул глава российской дипломатии.

По мнению министра, таким образом США пытаются сохранить за собой титул лидера мирового спорта.

1 февраля CAS снял санкции и полностью оправдал 28 россиян, отстраненных от Олимпиады, однако 9 февраля суд отклонил апелляции 47 россиян на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать их на соревнования.

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