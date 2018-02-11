Лавров рассказал о попытках США «отодвинуть» российских спортсменов

Попытки США «отодвинуть» российских спортсменов являются недобросовестной конкуренцией и свидетельствуют о том, что американские атлеты не могут победить их в честной борьбе. Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1».

Глава МИДа отметил, что для него была предсказуема реакция Всемирного антидопингового агентства (WADA), а также Американского антидопингового агентства на решение Международного спортивного арбитражного суда (CAS) оправдать российских спортсменов. Руководители антидопинговых агентств назвали его возмутительным

«Считаю, что это часть недобросовестной конкуренции, потому что в честной спортивной борьбе американцы уже не могут нас, видимо, побеждать», — подчеркнул глава российской дипломатии.

По мнению министра, таким образом США пытаются сохранить за собой титул лидера мирового спорта.

1 февраля CAS снял санкции и полностью оправдал 28 россиян, отстраненных от Олимпиады, однако 9 февраля суд отклонил апелляции 47 россиян на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать их на соревнования.