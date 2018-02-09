CAS не удовлетворил апелляции российских спортсменов. Такой вердикт по итогам рассмотрения апелляций 45 российских спортсменов и двух тренеров на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать их на Олимпиаду-2018 вынесен 9 февраля панелью Спортивного арбитражного суда в Пхёнчхане.

«Сегодня специальное подразделение CAS отказало в заявлении 32 спортсменам, не приглашенным на Олимпиаду. А также отказало в заявлении еще 15 россиянам против МОКа», — цитирует генерального секретаря CAS Матье Риба «РИА Новости».

Решение вынесено САS в день открытия зимних Игр – 2018.

Накануне почетный член МОКа Жан-Клод Килли назвал ужасным отстранение сборной России от Олимпиады-2018 в Пхёнчхане.