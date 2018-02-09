Почетный член МОКа ужаснулся коллективным наказанием россиян

Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Жан-Клод Килли назвал ужасным отстранение сборной России от Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. Об этом сообщает газета L'Équipe.

По словам Килли, решение МОКа основывалось на предположениях.

«МОК оказался в очень сложной ситуации. Всё началось со свидетельств Григория Родченкова (информатор Всемирного антидопингового агентства — WADA), что вошли в доклад Ричарда Макларена (глава комиссии WADA), который был не очень точным, а все предложения в нем начинались с фразы «насколько нам известно», а это означает, что вы не уверены в себе. Коллективное наказание — это ужасно, безусловно, необходимо ловить мошенников, но вы не можете просто выудить всех огромной сетью и выбросить на берег Волги», –– сказал член МОКа.

5 декабря 2017 года МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года. Позже в Пхёнчхан допустили 169 атлетов из РФ, разрешив им выступать только под олимпийским флагом. Использовать российскую символику спортсмены не могут.

После такого решения 42 российских спортсмена подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который постановил снять санкции и полностью оправдал 28 россиян. Еще 11 спортсменов оправданы частично.

7 февраля в CAS начались слушания по апелляциям 32 российских спортсменов. Окончательное решение будет озвучено 9 февраля.

Ранее портал iz.ru сообщил, что хакеры обнародовали документы, свидетельствующие о том, что глава комиссии WADA вступил в сговор с властями Канады против российских спортсменов.

