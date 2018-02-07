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Хакеры Fancy Bears узнали о госпрограмме Канады против российского спорта

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Фото: РИА Новости/Илья Питалёв
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Хакеры группы Fancy Bears опубликовали данные, согласно которым правительство Канады вступило в сговор с главой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричардом Маклареном для дискредитации спортсменов из России.

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Хакеры отметили, что канадские власти в 2005 году после неудачных выступлений национальной сборной на Олимпийских играх создали спецпрограмму под названием «Завладеть подиумом», главной целью которой было выбить Россию из первой тройки под предлогом борьбы с допингом.

Также разрабатывалась особая система подготовки канадских спортсменов, которая позволила им занять первое место в общекомандном зачете на домашних Играх-2010.

При этом хакеры уверены, что канадский юрист Ричард Макларен, возглавляющий комиссию WADA, вступил в сговор с властями и начал расследование якобы имевших место нарушений антидопинговых правил со стороны РФ.

На основании расследования Макларена 5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года. Позже в Пхёнчхан допустили 169 атлетов из РФ, причем ведущие спортсмены в список не вошли. Выступать россияне будут под олимпийским флагом.

После такого решения 42 российских спортсмена подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который постановил снять санкции и полностью оправдал 28 россиян. Еще 11 спортсменов оправданы частично, слушания по трем атлетам отложены.

Несмотря на это, МОК без объяснения причин отказался приглашать на ОИ 13 атлетов из РФ и двух тренеров.

7 февраля в CAS начались слушания по апелляциям 32 российских спортсменов. Ожидается, что решение станет известно 8 февраля. 

Ранее россияне подали иск против МОКа за невыполнение вердикта CAS, нанесение ущерба репутации и карьере, а также нарушение их прав.

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