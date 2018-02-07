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Комиссия CAS начала рассмотрение апелляций 32 российских спортсменов

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Vincent Guignet
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Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) начала рассмотрение апелляций 32 российских спортсменов, которых Международный олимпийский комитет (МОК) решил не приглашать на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.

МОК отказался выдать приглашение на участие в Играх ряду ведущих российских спортсменов, среди которых биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан.

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При этом в олимпийском комитете подчеркнули, что отказ допустить спортсменов на ОИ не говорит о том, что они когда-либо употребляли допинг.

В среду, 7 февраля, состоится единое слушание по всем 32 апелляциям россиян. Дата принятия решения суда пока не известна. Олимпиада стартует в Южной Корее 9 февраля.

Как сообщает ТАСС, возможно, решения будут приниматься индивидуально по каждому спортсмену.

Со стороны МОКа в слушаниях участвуют глава комиссии, занимавшейся отбором россиян на ОИ, Валери Фурнейрон и глава медицинского департамента организации Ричард Баджетт.

В декабре МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года. Позже на соревнования были допущены 169 атлетов из РФ, которые будут выступать под олимпийским флагом.

6 февраля портал iz.ru сообщал, что российские спортсмены подали в суд на МОК за невыполнение вердикта CAS, нанесение ущерба репутации и карьере, а также нарушение их прав.

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