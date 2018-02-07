Комиссия CAS начала рассмотрение апелляций 32 российских спортсменов
Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) начала рассмотрение апелляций 32 российских спортсменов, которых Международный олимпийский комитет (МОК) решил не приглашать на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.
МОК отказался выдать приглашение на участие в Играх ряду ведущих российских спортсменов, среди которых биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан.
При этом в олимпийском комитете подчеркнули, что отказ допустить спортсменов на ОИ не говорит о том, что они когда-либо употребляли допинг.
В среду, 7 февраля, состоится единое слушание по всем 32 апелляциям россиян. Дата принятия решения суда пока не известна. Олимпиада стартует в Южной Корее 9 февраля.
Как сообщает ТАСС, возможно, решения будут приниматься индивидуально по каждому спортсмену.
Со стороны МОКа в слушаниях участвуют глава комиссии, занимавшейся отбором россиян на ОИ, Валери Фурнейрон и глава медицинского департамента организации Ричард Баджетт.
В декабре МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года. Позже на соревнования были допущены 169 атлетов из РФ, которые будут выступать под олимпийским флагом.
6 февраля портал iz.ru сообщал, что российские спортсмены подали в суд на МОК за невыполнение вердикта CAS, нанесение ущерба репутации и карьере, а также нарушение их прав.