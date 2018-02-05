Медведев назвал постыдным решение МОКа по российским спортсменам

Расследование по допингу в отношении спортсменов из России было ангажированным и велось направленно против одного государства. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По мнению главы правительства, комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) приняла постыдное решение, не допустив оправданных российских спортсменов на ОИ-2018.

«Комиссия МОКа приняла постыдное решение. Несправедливое и неправовое. Аморальное и политизированное», — написал он на своей странице в Facebook.

По словам премьера, решение приняла группа людей, которая «поставила себя над судом». Он также выразил мнение, что целью решения является причинение политического ущерба России.

«А допинг здесь вообще ни при чем, об этом говорить уже просто смешно. Можно было еще как-то терпеть ангажированное расследование по допингу, ведущееся направленно против одного государства — России», — отметил Медведев.

Премьер-министр также отметил, что результат будет долгосрочным.

«Сначала бизнес победил заветы Пьера де Кубертена в МОКе. А теперь — политика победила нормы права и приличия. Жаль олимпийское движение. Жаль спортсменов. Теперь так можно с любым из них. Жаль болельщиков», — заключил глава кабмина.

Спортивный арбитражный суд (CAS) на прошлой неделе полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОКа об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов Игр в Сочи. Однако в понедельник, 5 февраля, комиссия МОКа отказала 15 россиянам в приглашении для участия в ОИ в Пхёнчхане. Соревнования пройдут с 9 по 25 февраля.