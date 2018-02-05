МОК отказал 15 россиянам в приглашении на ОИ-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) отказал 15 россиянам (13 спортсменам и двум тренерам), оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS), в приглашении для участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Об этом сообщается в пресс-релизе организации со ссылкой на решение комиссии МОКа под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон.

Отмечается, что решение вынесено после анализа, в результате которого члены комиссии МОКа указали на наличие дополнительных доказательств, основанных на данных управленческой системы московской антидопинговой лаборатории.

«Кроме того, комиссия согласилась, что решение CAS не сняло подозрений в допинге, не предоставив МОКу достаточную уверенность в том, что данные 13 спортсменов могут считаться чистыми», — говорится в заявлении МОКа.

Напомним, 1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 российских атлетов, которые ранее были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах из-за допинга. Позже Олимпийский комитет России (ОКР) обратился в МОК с просьбой направить приглашения для участия в Играх в Пхёнчхане 15 оправданным олимпийцам.