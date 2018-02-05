В Кремле прокомментировали решение МОКа о недопуске 15 россиян на ОИ

Кремль выразил сожаление в связи с решением Международного олимпийского комитета (МОК) не допускать 15 оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских атлетов на Олимпийские игры в Пхенчхан.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы искренне сожалеем в связи с решением МОК. Мы все-таки считаем, что решение СAS абсолютно должно снять какие-либо подозрения насчет спортсменов», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что решение Спортивного арбитражного суда в очередной раз подтвердило необоснованность подозрений в отношении российских спортсменов.

Пресс-секретарь президента добавил, что Москва продолжает контакты с экспертами и МОКом для восстановления справедливости.

CAS на прошлой неделе полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОКа об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов Игр в Сочи.

В понедельник комиссия МОКа под руководством экс-министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрoн отказала 15 россиянам (13 спортсменам и двум тренерам), оправданным CAS, в приглашении для участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане.