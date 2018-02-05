МОК определил место спортсменов из РФ на церемонии открытия Олимпиады

Российские спортсмены получили 55-й порядковый номер на церемонии открытия Олимпийских игр-2018 в Пхёнчхане. Ожидается, что всего в ней примут участие 92 команды. Россияне выйдут между командами Австрии и Узбекистана. Об этом сообщили в оргкомитете Игр.

Парад откроют атлеты из Греции. Вслед за ними сборные пойдут в алфавитном порядке. Российская сборная оказалась в середине списка стран-участниц, поскольку за основу будет взят корейский язык. Северокорейские и южнокорейские спортсмены будут замыкать парад.

Знаменосцем у россиян на церемонии открытия игр станет волонтер, которого назначит оргкомитет Игр, напоминает телерадиокомпания «Мир».

Церемония открытия зимних Олимпийских игр пройдет в Пхёнчхане 9 февраля. Олимпиада завершится 25 февраля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге в понедельник, что Кремль сожалеет о решении Международного олимпийского комитета (МОК) не допускать 15 оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) россиян на Олимпиаду в Пхенчхан в Южной Корее.

CAS на прошлой неделе полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОКа об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов Игр в Сочи.