Песков прокомментировал решение МОКа о недопуске 15 российских спортсменов на ОИ

Кремль сожалеет в связи с решением Международного олимпийского комитета (МОК) не допускать 15 оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) россиян на Олимпиаду в Пхенчхан в Южной Корее. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге в понедельник, 5 февраля.

«Мы искренне сожалеем в связи с решением МОК. Мы все-таки считаем, что решение CAS абсолютно должно снять какие-либо подозрения насчет спортсменов. Решение СAS в очередной раз подтвердило необоснованность подозрений.

По словам представителя Кремля, Москва продолжает общение с экспертами и МОКом для восстановления справедливости.

На прошлой неделе CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОКа об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр в Сочи. Олимпийский комитет России попросил МОК направить индивидуальные приглашения на Игры в Пхёнчхане 15 представителям России, но в понедельник получил отказ.