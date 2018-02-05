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Валуев назвал крахом олимпизма отказ МОКа допустить на Игры 15 россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал отказ Международного олимпийского комитета (МОК) допустить на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане 15 россиян, оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS).

«Ну что же, МОК свой выбор сделал, тем самым расставив точки над «и». Кстати, помогли последним сомневающимся понять истинную причину таких решений. Это крах олимпизма!» — написал Валуев в Twitter.

Ранее 5 февраля сообщалось, что решение об отказе было вынесено после анализа, в результате которого члены комиссии МОКа указали на наличие дополнительных доказательств, основанных на данных управленческой системы московской антидопинговой лаборатории.

1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 российских атлетов, которые ранее были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах из-за допинга. После этого Олимпийский комитет РФ обратился в МОК с просьбой направить приглашения для участия в Играх 15 оправданным олимпийцам. 

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