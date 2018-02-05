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Президент МОКа открыл стену перемирия в Пхёнчхане

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Фото: Global Look Press/Michael Kappeler
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах открыл Стену перемирия в Олимпийской деревне в Пхёнчхане. Это одна из древних традиций олимпийского движения.

Бетонная стена высотой 3 м и длиной 6,5 м символизирует мир и прекращение войн. 

Спортсмены любых стран, проживающие в деревне, смогут оставить на стене послания миру, уточняет ТАСС.

Как писал iz.ru, накануне около 200 южнокорейцев в аэропорту Сеула Инчхон организовали торжественную встречу участников зимних Олимпийских игр. Собравшиеся встретили спортсменов народными песнями и танцами, флагами различных стран – участниц Игр.

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