Президент МОКа открыл стену перемирия в Пхёнчхане

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах открыл Стену перемирия в Олимпийской деревне в Пхёнчхане. Это одна из древних традиций олимпийского движения.

Бетонная стена высотой 3 м и длиной 6,5 м символизирует мир и прекращение войн.

Спортсмены любых стран, проживающие в деревне, смогут оставить на стене послания миру, уточняет ТАСС.

Как писал iz.ru, накануне около 200 южнокорейцев в аэропорту Сеула Инчхон организовали торжественную встречу участников зимних Олимпийских игр. Собравшиеся встретили спортсменов народными песнями и танцами, флагами различных стран – участниц Игр.