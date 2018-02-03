Обжалование отказа МОКа выдать приглашения спортсменам из РФ продолжится

Продолжается процесс обжалования в суде решения комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу невыдачи приглашений на Олимпийские игры в Пхёнчхане шести российским спортсменам.

Как сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией, пресс-служба комитета подтвердила, что Федеральный суд Швейцарии отклонил иски шорт-трекистки Татьяны Бородулиной, конькобежцев Дениса Юскова и Павла Кулижникова, прыгуна на лыжах с трамплина Дмитрия Васильева, биатлонистов Александра Логинова и Ирины Старых по поводу невыдачи приглашений на Олимпиаду, однако на этом всё не заканчивается.

«Рабочий процесс по обжалованию решения комиссии МОКа продолжается, идет работа с адвокатами», — отметил собеседник информагенства.

Ранее портал iz.ru сообщал, что швейцарский суд отклонил иски шести спортсменов из РФ к МОКу.