МОК отказался менять старые пробирки для допинг-проб на новые

Для допинг-проб на Олимпиаде в Пхенчхане будут использоваться пробирки старого образца, чтобы быть уверенными в этой системе, сообщил директор МОКа по коммуникациям Марк Адамс.

«WADA несет ответственность по вопросу бутылок для допинг-проб. Насколько я понимаю, мы привезли старые пробирки на Олимпиаду, чтобы быть уверенными в этой системе», — приводит заявление Адамса «РИА Новости».

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявляло, что будет изучать проблему с вскрытием пробирок нового поколения, которые были введены в 2017 году. В ходе тестов определилось, что их можно свободно вскрыть вручную без ощутимого воздействия. В связи с этим было рекомендовано использовать пробирки старого образца.

Напомним, якобы имевшиеся царапины на пробирках с допинг-пробами спортсменов сборной России стали одним из косвенных доказательств в деле об отстранении российской олимпийской сборной от Олимпиаде в Пхенчхане.

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