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МОК проверит 15 оправданных CAS россиян на возможность участия в ОИ

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) проверит 13 российских спортсменов и двух тренеров, оправданных Спортивных арбитражным судом (CAS), на возможность пригласить их на Олимпийские игры в Пхенчхане. Об этом сообщил директор МОКа по коммуникациям Марк Адамс.

Он не обозначил точные сроки принятия решения, но заявил, что оно будет вынесено до начала Олимпиады, назначенного на 9 февраля. Адамс подчеркнул, что каждого из российских олимпийцев «проверят отдельно по многим критериям». 

«Сейчас не хочу говорить о том, успеют ли российские атлеты, которых могут еще пригласить на Игры, доехать до Южной Кореи. Надо дождаться решения и только потом можно будет что-то обсуждать», — приводит его слова ТАСС

Как сообщал портал iz.ru, 1 февраля CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских атлетов, которые ранее были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах в связи с вменяемыми им в вину МОКом нарушениями антидопингового законодательства. 

После этого Олимпийский комитет России (ОКР) обратился в МОК с просьбой направить индивидуальные приглашения для участия в Играх в Пхенчхане 15 оправданным олимпийцам. 

Подробная информация о ситуации, связанной с отстранением российских спортсменов и дисквалификацией ОКР, наложенной МОКом, доступна в сюжете портала iz.ru. 

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