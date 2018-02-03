МОК проверит 15 оправданных CAS россиян на возможность участия в ОИ

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) проверит 13 российских спортсменов и двух тренеров, оправданных Спортивных арбитражным судом (CAS), на возможность пригласить их на Олимпийские игры в Пхенчхане. Об этом сообщил директор МОКа по коммуникациям Марк Адамс.

Он не обозначил точные сроки принятия решения, но заявил, что оно будет вынесено до начала Олимпиады, назначенного на 9 февраля. Адамс подчеркнул, что каждого из российских олимпийцев «проверят отдельно по многим критериям».

«Сейчас не хочу говорить о том, успеют ли российские атлеты, которых могут еще пригласить на Игры, доехать до Южной Кореи. Надо дождаться решения и только потом можно будет что-то обсуждать», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщал портал iz.ru, 1 февраля CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских атлетов, которые ранее были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах в связи с вменяемыми им в вину МОКом нарушениями антидопингового законодательства.

После этого Олимпийский комитет России (ОКР) обратился в МОК с просьбой направить индивидуальные приглашения для участия в Играх в Пхенчхане 15 оправданным олимпийцам.

Подробная информация о ситуации, связанной с отстранением российских спортсменов и дисквалификацией ОКР, наложенной МОКом, доступна в сюжете портала iz.ru.