Швейцарский суд отклонил иски шести спортсменов из РФ к МОКу

Суд в Швейцарии отклонил иски шестерых российских спортсменов к Международному олимпийскому комитету. Причиной исков стала невыдача приглашений на Олимпийские игры в Пхенчхане.

В то же время комиссия МОКа рассмотрит приглашение 15 олимпийцев из РФ, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS).

Ранее портал iz.ru сообщал, что МОК может опротестовать решение CAS, оправдавшего российских спортсменов, при условии наличия процедурных нарушений при рассмотрении дел.