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Суд Швейцарии назвал условие для подачи апелляции на решение CAS

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Фото: Global Look Prees/Xu Jinquan
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Международный олимпийский комитет (МОК) может опротестовать решение Спортивного арбитражного суда (CAS), оправдавшего российских спортсменов, при условии наличия процедурных нарушений при рассмотрении дел. Об этом заявил официальный представитель Федерального суда Швейцарии Питер Жози.

«Опротестование в Федеральном суде Швейцарии возможно только на ограниченных основаниях, таких как недостаток компетенции, нарушение процедуры, к примеру, нарушение права на честный суд, а также несовместимость вынесенного решения с общественным порядком», — приводит слова Жози агентство «Р-Спорт».

Он подчеркнул, что апелляцию можно подать в течение 30 дней после публикации мотивировочной части вердикта. По истечении этого времени решение CAS вступит в силу.

Как писал портал iz.ru, CAS удовлетворил апелляцию 28 российских спортсменов на решение МОКа о пожизненном отстранении от участия в Олимпиаде. Жалобы еще 11 россиян были удовлетворены частично.

МОК остался недоволен решением CAS и заявил о намерении оспорить в Федеральном суде Швейцарии.

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