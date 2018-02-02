Почетный член МОКа заявил о вероятном допуске оправданных россиян к Пхёнчхану

После оправдательного вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) по российским спортсменам у Международного олимпийского комитета (МОК) не осталось выбора, кроме как допустить оправданных россиян к Олимпиаде в Пхёнчхане, заявил бывший вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA), почетный член МОКа Арне Люнгквист.

«У МОКа, насколько я понимаю, просто нет другого выбора. Решение CAS не может быть обжаловано. Теоретически МОК может подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии, но обычно они так не поступают в подобных случаях. Я не думаю, что МОК пойдет на это», — приводит «РИА Новости» заявление спортивного чиновника.

Напомним, ранее с критикой в адрес МОКа выступил норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен. Он заявил, что МОКу «должно быть стыдно» за отстранение сборной России от Олимпиады, так как для этого у организации не было достаточно доказательств вины атлетов.

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