WADA обеспокоило решение CAS по российским спортсменам

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило обеспокоенность решением Спортивного арбитражного суда (CAS), удовлетворившего апелляции 28 российских спортсменов.

В пресс-релизе WADA отмечается, что данное решение вызовет тревогу и разочарование среди других спортсменов. Агентство также поддерживает намерение Международного олимпийского комитета (МОК) оспорить вердикт CAS в Федеральном суде Швейцарии.

В WADA подчеркнули, что расследование, которое проводил Ричард Макларен, якобы подтвердило «институционализированные манипуляции процессом допинг-контроля», передает газета «Спорт-экспресс».

«WADA не будет комментировать дальнейшие действия по этим решениям до тех пор, пока не увидит полное обоснование», — говорится в сообщении.

Как писал портал iz.ru, CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов и отменил решение МОКа об их отстранении от Олимпиады. Кроме того, результаты россиян, продемонстрированные на ОИ-2014, были восстановлены.

Апелляции еще 11 спортсменов были удовлетворены частично. Они смогут принять участие лишь на следующих Олимпийских играх.