Глава ОКР назвал справедливым решение CAS об отмене санкции

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков назвал справедливым решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отмене санкций Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских атлетов.

«Мы счастливы, что им возвращаются их заслуженные награды, с них полностью сняты обвинения. Но мы еще должны полностью проанализировать ситуацию и внимательно изучить решение суда», — приводит слова Жукова ТАСС.

Как сообщал портал iz.ru, 1 февраля CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые ранее были пожизненно отстранены МОКом от участия в Олимпиадах. После положительного решения арбитража атлеты могут войти в список участников зимних Игр, которые пройдут в Южной Корее с 9 по 25 февраля.

В отношении еще 11 российских спортсменов суд в Лозанне смягчил санкции МОКа, заменив пожизненную дисквалификацию на пропуск одной Олимпиады.

Результаты всех оправданных спортсменов на Играх в Сочи восстановлены.