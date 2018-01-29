ОКР рассказал о составе делегации РФ на Олимпиаду

В составе делегации РФ на Олимпиаду в Пхёнчхане отправятся 169 спортсменов и 189 официальных лиц, всех их уже зарегистрировал Международный олимпийский комитет (МОК), сообщила пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР)

«По итогам официальной регистрации спортсменов и официальных лиц для участия в Олимпийских играх в составе делегации команды «Олимпийские спортсмены из России» в Пхёнчхан отправятся 169 атлетов и 189 официальных лиц, в том числе 80 тренеров», — приводит «РИА Новости» сообщение ОКРа.

Комитет уточнил, что для аккредитованных гостей предусмотрена отдельная квота.

Напомним, МОК ранее подтвердил регистрацию 169 российских спортсменов для участия в Олимпиаде. Президент ОКРа Леонид Тягачев сравнил регистрацию МОКом спортсменов РФ с «обезглавливанием».

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter