МПК рассказал о голосовании по допуску российских паралимпийцев

Международный паралимпийский комитет (МПК) единогласно проголосовал за продление отстранения Паралимпийского комитета России, сообщил президент МПК Эндрю Парсонс.

«Решение о сохранении отстранения ПКР было принято единогласно на нашем голосовании. Решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе было принято с большим перевесом «за», — приводит «РИА Новости» заявление Парсонса.

Напомним, МПК в понедельник объявил, что российская паралимпийская сборная допускается на Паралимпиаду в Пхёнчхан в статусе «Нейтральный паралимпийский атлет» (NPA).

Напомним, ранее Паралимпийский комитет России признал невыполнимыми требования МПК по допуску российской сборной на Парадимпиаду в Южной Корее.

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