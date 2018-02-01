WADA рекомендовало отказаться от новых контейнеров для допинг-проб на ОИ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рекомендовало Международному олимпийскому комитету (МОК) отказаться от использования контейнеров для допинг-проб нового образца на Олимпийских играх в в южнокорейском Пхёнчхане.

Как говорится в пресс-релизе WADA, организация советует применять тару раннего поколения.

Отмечается, что нашел подтверждение факт уязвимости контейнеров BEREG-KIT, разработанных в сентябре 2017 года швейцарской компании Berlinger. Оказалось, что их можно вскрыть даже без использования специальных инструментов.

Ранее МОК выразил обеспокоенность по поводу контейнеров и попросил гарантировать надежность тестирования.