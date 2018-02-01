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США начали расследование коррупции в ФИФА и МОКе

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Фото: Global Look Press/Danita Delimont Stock Photograph
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Министерство юстиции США начало расследование коррупции в мировом спорте, в том числе в Международной федерации футбола (ФИФА) и Международном олимпийском комитете (МОК).

Как сообщает New York Times, минюст в рамках расследования заинтересовался возможным отмыванием денег, рэкетом и мошенничеством, которые связаны с выборами хозяев двух чемпионатов мира по легкой атлетике — 2019 и 2021 года, Дохи (Катар) и Юджина (США). 

Под подозрение попали лица из деловых кругов, которые давали консультации по выдвижению заявок на проведение крупных турниров. Также расследование затрагивает компанию, которая, предположительно, помогла России получить права на проведение Олимпиады в Сочи и чемпионата мира по футболу.

Отмечается, что расследование в США может пересекаться с делом французской прокуратуры, которая в сентябре заявила о глобальной коррупционной схеме вокруг сына экс-главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламина Диака, также являвшегося членом МОКа.

По заявлению прокуратуры, есть признаки того, что сын Диака Папа Массат получил финансовые средства в обмен на голоса членов IAAF и МОКа, участвовавших в выборах городов, которые примут Олимпийские игры и другие крупные соревнования.

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