МОК обеспокоен уязвимостью контейнеров для допинг-проб на ОИ-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) выразил обеспокоенность по поводу уязвимости контейнеров для допинг-проб, которые будут использоваться во время Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.

Как говорится в пресс-релизе МОКа, организация надеется, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сумеет гарантировать надежность тестирования.

Ранее сообщалось, что контейнеры нового поколения BEREG-KIT компании Berlinger могут быть вскрыты вручную, если проба заморожена. В свою очередь WADA заверило, что будет следить за ситуацией, пока вопрос не будет решен окончательно.

Напомним, МОК ранее подтвердил регистрацию 169 российских спортсменов для участия в Олимпиаде. Президент ОКРа Леонид Тягачёв сравнил регистрацию МОКом спортсменов РФ с «обезглавливанием».

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