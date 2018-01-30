Конькобежка Граф отказалась от участия в ОИ-2018

Российская конькобежка Ольга Граф, получившая приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпиаду-2018, отказалась от поездки в южнокорейский Пхенчхан.

Граф отметила, что рада, что ее признали «чистым» спортсменом, однако сожалеет о недопуске своих партнеров, в чистоте которых она не сомневается.

«Основная дисциплина конькобежной программы, к которой я целенаправленно готовилась — командная гонка преследования, а именно в составе команды я надеялась принести медаль в копилку России», — приводит «Р-Спорт» слова спортсменки.

Она подчеркнула, что не сможет выступить в командной гонке, поскольку большинство членов конькобежной сборной не получили приглашение на Олимпиаду.

Ольга Граф является призером Олимпийских игр в Сочи. Спортсменка завоевала бронзовые награды на дистанции 3 тыс. м и в командной гонке.

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