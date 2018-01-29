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Сборная РФ по хоккею не примет участия в церемонии открытия Олимпиады

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Хоккеисты олимпийской сборной России не будут участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане, так как будут в это время находиться на подготовительном сборе в Аняне, сообщил штаб российской команды.

«Российские хоккеисты не смогут принять участие в церемонии открытия Игр, поскольку в это время будут готовиться к олимпийскому турниру», — приводит ТАСС сообщение штаба.

Отмечается, что сборная России перед Олимпиадой будет проводить подготовительный сбор в Аняне с 5 по 10 февраля. В это время также пройдет товарищеский матч со сборной Южной Кореи.

Напомним, церемония открытия Игр пройдет 9 февраля.

Ранее главный тренер сборной РФ Олег Знарок сообщил, что капитаном российской олимпийской команды назначен нападающий Павел Дацюк.

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