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Тягачев оценил ситуацию с российскими атлетами перед Олимпиадой-2018

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачёв сравнил с «обезглавливанием» решение Международного олимпийского комитета (МОК), который сократил список участников от РФ на зимних Играх в Южной Корее.

По его словам, вокруг российских спортсменов складывается «крайне неблагоприятная» обстановка.

«Нас опять, как говорят спортсмены, трахнули со всей силы, и мы не знаем, что сейчас будет дальше», — заявил глава ОКРа на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

По словам Тягачёва, с тех пор как российских спортсменов стали обвинять в допинге, РФ проделала большую работу.

Он также рассказал, что 31 января состоится заседание исполкома Олимпийского комитета РФ, на котором будет обсуждаться состав команды на зимние Игры в Корее.

Как сообщал портал iz.ru, МОК зарегистрировал список из 169 российских спортсменов для участия в Олимпиаде, которая пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

Паралимпийские игры по шести видам спорта будут проводиться в период с 9 по 18 марта.

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