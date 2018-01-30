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Российские паралимпийцы могут отказаться от участия в Играх-2018

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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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Исполком Паралимпийского комитета России (ПКР) в четверг вынесет решение об участии отечественных спортсменов в Играх-2018. В заседании примут участие ведущие спортсмены и тренеры сборных по зимним видам спорта.

По итогам комитет объявит о том, будут ли атлеты выступать в Пхенчхане на условиях Международного паралимпийского комитета (МПК), сообщила «Известиям» руководитель пресс-службы ПКР Ксения Филиппова.

«Расширенное заседание исполкома состоится 1 февраля. По участию в Играх-2018 будет принято коллективное решение», — сообщила она.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил отстранение ПКР, разрешив нашим атлетам выступить в Пхенчхане лишь под нейтральным флагом.

На Играх-2018 смогут выступить только россияне, прошедшие строгий отбор в МПК. Ожидается, что после этих проверок на Паралимпиаду пригласят не более 35 атлетов.

Подробнее — в материале «Известий»:

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