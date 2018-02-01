США и РФ обмениваются данными по вопросам безопасности на Олимпиаде

США и РФ обмениваются информацией по вопросам, связанным с безопасностью на предстоящих Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

«Мы работаем с представителями каждой страны, принимающей участие в Олимпийских играх, включая русских, и со всеми остальными — французами, немцами. Так что мы однозначно работаем со всеми, включая русских», — сказал «РИА Новости» помощник госсекретаря США по вопросам дипломатической безопасности Майкл Эванофф.

Ранее директор контртеррористического центра США Николас Расмуссен заявил, что совместно с представителями России создан механизм обмена разведданными для обеспечения безопасности в ходе предстоящего чемпионата мира по футболу.

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