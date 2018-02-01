Прямой эфир
Сюжет:

США и РФ обмениваются данными по вопросам безопасности на Олимпиаде

0
Фото: Global Look Press/Dimitrios Karvountzis
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США и РФ обмениваются информацией по вопросам, связанным с безопасностью на предстоящих Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

«Мы работаем с представителями каждой страны, принимающей участие в Олимпийских играх, включая русских, и со всеми остальными — французами, немцами. Так что мы однозначно работаем со всеми, включая русских», — сказал «РИА Новости» помощник госсекретаря США по вопросам дипломатической безопасности Майкл Эванофф.

Ранее директор контртеррористического центра США Николас Расмуссен заявил, что совместно с представителями России создан механизм обмена разведданными для обеспечения безопасности в ходе предстоящего чемпионата мира по футболу.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США начали расследование коррупции в ФИФА и МОКе
Организаторы Олимпиады продали только 74% билетов на соревнования

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017