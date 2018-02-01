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Организаторы Олимпиады продали только 74% билетов на соревнования

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Фото: TASS/Daniel Kalker
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За восемь дней до старта Олимпиады организаторам удалось реализовать только 74% билетов на различные виды соревнований, рассказали «Известиям» в пресс-службе оргкомитета Игр.

«На 29 января общий объем продаж билетов на Олимпийские зимние игры составил 74,1% — более 791 тыс. из примерно 1,1 млн», — заявила «Известиям» представитель оргкомитета Ли Чжи Ён. 

При этом организаторы не стали уточнять долю билетов, приобретенных гражданами из России, сославшись на закрытый характер информации.

По словам президента клуба болельщиков Russia Unites Эдуарда Латыпова, от организации на Игры поедет всего около 15 человек. 

«Нужно понимать: это очень дорогая поездка. Но мы уверены, что сборная не останется без поддержки. Надеемся на наших соотечественников, проживающих в Южной Корее, а также сограждан с Дальнего Востока», — сказал «Известиям» Латыпов. 

Подробнее — в материале «Известий»: Жестокие Игры

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