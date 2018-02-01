Жестокие Игры

За восемь дней до старта зимней Олимпиады организаторам удалось продать немногим более 74% билетов на различные виды соревнований, рассказали «Известиям» в пресс-службе оргкомитета Игр. Невзирая на недавнее потепление отношений между Южной и Северной Кореями, а также многочисленные меры Сеула по привлечению зарубежных болельщиков, иностранцы, включая россиян и китайцев, пока едут в Пхенчхан не слишком охотно.

На этой неделе оргкомитет зимних Игр, стартующих 9 февраля в южнокорейском Пхенчхане, торжественно объявил, что нынешняя Олимпиада станет крупнейшей за всю ее историю. Участвовать в главных стартах четырехлетия будут 2925 атлетов из 92 стран и регионов мира. В 2018 году в их число были впервые включены спортсмены из Эквадора, Эритреи, Малайзии, Нигерии, Сингапура и Косово.

Впрочем, если олимпийцев и набралось рекордное число, то с болельщиками ситуация складывается совершенно иначе: есть опасения, что реализовать часть билетов так и не удастся.

— На 29 января общий объем продаж билетов на Олимпийские зимние игры составил 74,1% — более 791 тыс. из примерно 1,1 млн, — рассказала «Известиям» официальный представитель оргкомитета Ли Чжи Ён. Уточнять долю билетов, приобретенных гражданами России, она отказалась, сославшись на закрытый характер этой информации.

Изначально пассивность иностранных болельщиков была преимущественно связана с опасениями, что в разгар Олимпиады власти соседней КНДР проведут на Корейском полуострове очередное ядерное испытание. Но в начале января Пхеньян пошел на первый за два года прямой контакт с Сеулом, и по итогам этой встречи было решено, что спортсмены из Северной Кореи поедут на соревнования и даже пройдут под общим флагом Корейского полуострова. Таким образом мир получил своего рода «страховку» от неприятных инцидентов в период Игр в Пхенчхане.

Но расчеты организаторов на то, что это автоматически подстегнет продажи билетов, пока оправдываются далеко не в полной мере. Особенно «подкачали» китайцы: ввиду совпадения по времени Игр с Новым годом по лунному календарю (на него в КНР традиционно дается неделя выходных) организаторы Олимпиады рассчитывали, что в Пхенчхан приедут как минимум 200 тыс. граждан КНР. Но пока всё складывается иначе.

И причины этому — тоже политические. Из-за разногласий вокруг установки под Сеулом системы американской ПРО THAAD в конце 2016 года китайские власти ввели запрет на групповые поездки своих граждан в Южную Корею. Это снизило поток туристов из КНР — до этого главных визитеров в Южную Корею — почти вдвое. В конце ноября вслед за относительной нормализацией отношений Сеула и Пекина этот запрет был снят. Но, как на этой неделе заметил в интервью гонконгской газете South China Morning Post представитель пекинского офиса Национальной организации туризма Кореи, «особого всплеска энтузиазма после снятия запрета мы не наблюдаем».

Нет этого энтузиазма и среди болельщиков из РФ. Причиной тому стал долгий допинговый скандал, вылившийся в запрет для российских атлетов выступать под национальным флагом.

олимп2 Фото: Global Look Press/AFLO/Lee Jae-Won

— Если говорить о клубе болельщиков сборной России, то от нас едет всего человек 15. Нужно понимать — это очень дорогая поездка. Но мы уверены, что сборная не останется без поддержки. Надеемся на наших соотечественников, проживающих в Южной Корее, а также сограждан с Дальнего Востока, — сказал «Известиям» президент клуба Russia Unites Эдуард Латыпов.

Показательна история с «Русским домом» — местом, где с 1994 года российские болельщики чествовали своих атлетов. В минувшую пятницу глава Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что из-за ограничений на альтернативные церемонии награждения «Русского дома» в Пхенчхане не будет.

При этом «низкая явка» иностранных болельщиков бьет не только по престижу Игр, но и по бюджету Южной Кореи. В 2011 году смета на прием Олимпиады составляла $8 млрд, сейчас общие затраты оцениваются уже в $12,4 млрд. Большая часть средств пошла на строительство спортивных объектов, транспортной и отельной инфраструктуры.

Южнокорейские власти надеялись, что эти затраты будут компенсированы последующей волной туристов. Так, в октябре 2017-го представители администрации провинции Канвондо (к ней относится Пхенчхан) заявляли, что благодаря Олимпиаде ежегодный поток въезжающих в провинцию возрастет в 2018 году с 3 млн до 5 млн человек. Для этого Сеул пошел на существенные визовые послабления в период Игр. Например, гражданам КНР и ряда стран Юго-Восточной Азии предложили посещать Южную Корею без виз на срок до 15 дней. Россиянам, для которых с 2014 года действует безвизовый режим для турпоездок на срок до 60 дней, период возможного пребывания продлили до 90 суток.