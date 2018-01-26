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«Русский дом» впервые не откроют на Олимпиаде

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Официальный экипировщик олимпийской сборной России — компания Zasport — не будет организовывать «Русский дом» на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане, сообщил представитель компании.

«Нет, не будем», — приводит его слова «РИА Новости».

«Русский дом» предназначен для отдыха спортсменов. Впервые он появился на зимних Играх в 1994 году в Норвегии, затем его создавали на соревнованиях в Лондоне-2012, Сочи-2014 и Бразилии-2016.

По словам главы Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова, ОКР не будет делать «Русский дом» из-за ограничений на альтернативные церемонии награждения. Но его может создать какая-то другая организация, уточнил он.

18 января  Zasport представил эскизы формы для выступления на Олимпиаде-2018. Они должны быть одобрены Международным олимпийским комитетом (МОК).

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